Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Азмун согласовал контракт с «Лионом»

11 Декабря 2021 • 16:54 Комментировать

Иранский форвард Сердар Азмун близок к уходу из петербургского «Зенита». Как информирует в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо, нападающий продолжит карьеру в «Лионе».

Игрок уже провел переговоры с «ткачами» и договорился о деталях сотрудничества. Вскоре стороны должны заключить долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2026 года.

«Лиону» осталось согласовать с чемпионом РПЛ сумму компенсации. Если стороны договорятся, сделка будет оформлена в январе. В случае разногласий французы дождутся лета, когда Сердар станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны клуба АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 2:0 Рубин
Идет 76 минута ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула
11.12  19:00 Ростов ... Урал 1.97 3.35 4.3
12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
18:12 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» выступили с заявлением после смерти болельщика на стадионе
17:58 · Россия. Премьер-лига
​Бохинен травмировался в последнем матче ЦСКА в году
17:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Лион» предложит «Зениту» за трансфер Азмуна слухи
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Пиняев – самый молодой автор гола в чемпионате России за последние 12 лет
17:38 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» разобрались с «Рубином» - видео видео
17:29 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ сделала заявление о смерти фаната на стадионе в Самаре
17:29 · Россия. Премьер-лига
Витория в социальных сетях показал комментарии болельщиков с просьбой остаться – на следующей неделе его могут уволить из «Спартака»
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкому после поражения «Рубина» напомнили о его отставке в Голландии 1
17:08 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов – о «Рубине»: Фраза «мы строим команду» больше не прокатит
17:05 · Россия. Премьер-лига
​После матча «Крылья Советов» - «Рубин» на стадионе умер болельщик
16:54 · Россия. Премьер-лига
Азмун согласовал контракт с «Лионом»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Если регламент, судьи и делегат матча говорят, что погода подходящая, значит, подходящая»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Божович: «К счастью, ребята были близко, никто не уехал»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал, как завершится матч ЦСКА - «Арсенал»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Дебютный гол Пиняева помог «Крыльям Советов» победить «Рубин»
Все новости
Рекомендуем