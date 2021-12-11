Азмун согласовал контракт с «Лионом»

Иранский форвард Сердар Азмун близок к уходу из петербургского «Зенита». Как информирует в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо, нападающий продолжит карьеру в «Лионе».

Игрок уже провел переговоры с «ткачами» и договорился о деталях сотрудничества. Вскоре стороны должны заключить долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2026 года.

«Лиону» осталось согласовать с чемпионом РПЛ сумму компенсации. Если стороны договорятся, сделка будет оформлена в январе. В случае разногласий французы дождутся лета, когда Сердар станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны клуба АПЛ.