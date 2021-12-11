Бывшая жена Мамаева: «Футбольная карьера Павла уже закончена»

Алана Мамаева, которая является экс-супругой хавбека «Ростова» Павла Мамаева, поделилась мнением о карьере своего бывшего мужа. По ее мнению, Павлу уже ничего не светит в футболе.

«Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Сейчас он уже не тот», - рассказала женщина в беседе с журналистом «РБ Спорт».

Трудовое соглашение 33-летнего полузащитника с «жёлто-синими» рассчитано до конца текущего года. Клуб принял решение не продлевать сотрудничество с Мамаевым.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Павел сыграл шесть поединков, в которых не отметился результативными действиями.