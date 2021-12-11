«Зенит» - первый в России клуб с 5,5 миллионами подписчиков в социальных сетях

На официальном сайте питерского «Зенита» был опубликован пресс-релиз, в котором приведена статистика последней сводки активности клуба в социальных сетях. Сообщается, что «сине-бело-голубые» первыми в России преодолели отметку в пять с половиной миллионов подписчиков.

Во внимание были взяты шесть основных интернет-платформ – «Инстаграм», «Твиттер», «Вконтакте», «Фейсбук», «Ютуб» и «ТикТок». «Зениту» удалось опередить по этому показателю «Спартак», у которого на 100 тысяч меньше, а также ЦСКА (2,85 миллиона) и «Локомотив» (1,78 миллиона).

Также стоит уточнить, что помимо вышеуказанных социальных сетей питерский клуб активно занимается развитием в «Телеграме», «Linkedln», «Weibo» и «Одноклассниках». В публикации на сайте «Зенит» поблагодарил свою фанатскую базу за проявленную поддержку.