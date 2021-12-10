«Локомотив» сообщил о деталях травмы Камано

В поединке против «Марселя» в рамках Лиги Европы поле досрочно покинул нападающий «Локомотива» Франсуа Камано – футболист неудачно приземлился на газон и травмировал руку.

Пресс-служба московского клуба в социальных сетях сообщила детали состояния здоровья игрока. Оказалось, что Камано повредил локтевой состав. Теперь ему предстоит пройти дополнительное медицинское обследование уже в России, которое и поможет установить точные сроки восстановления.

Очевидно, что легионер не сможет принять участие в заключительном для «Локомотива» матче в российской Премьер-лиге в 2021 году – 12 декабря «железнодорожники» принимают у себя дома «Уфу».