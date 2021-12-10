В главных слухах недели вы узнаете о том, когда «Спартак» сменит главного тренера, почему Лионель Месси выступает за уход Маурисио Почеттино, и каких игроков основного состава готова продать «Барселона». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый тренер «Спартака» уже начал работу

Судя по всему, даже успех в Лиге Европы в виде занятого первого места в группе с «Наполи» и «Лестером» не спасёт Руя Виторию от увольнения. Слухи говорят о том, что уже на следующей неделе главным тренером «Спартака» станет Паоло Ваноли. Итальянец уже приступил к работе – в настоящий момент он изучает футболистов и подбирает варианты игровых схем. Также бывший ассистент Антонио Конте думает о возможностях усиления состава команды в зимнее трансферное окно.

Азмун отправится в АПЛ

Слухи о будущем Сердара Азмуна продолжают появляться, что неудивительно, ведь действующий контракт форварда с «Зенитом» истекает уже в конце сезона. На неделе появилась информация о том, что главным претендентом на подписание Азмуна является английский «Эвертон». Мерсисайдцы хотят приобрести иранца уже в зимнее трансферное окно. При таком раскладе «Зенит» сможет выручить за одного из своих лидеров хоть какие-то деньги, а не потерять его бесплатно.

Два варианта по Кокорину

На Александра Кокорина больше не рассчитывают в «Фиорентине». Едва ли можно этому удивляться, учитывая тот факт, что за десять с лишним месяцев в Италии российский форвард провёл только восемь матчей и ни разу не забил. По слухам, «фиалки» постараются отправить Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. Если на россиянина не найдётся претендентов, то «Фиорентина» расторгнет с ним контракт.

Месси чувствует себя некомфортно

Учитывая уровень Лиги 1 относительно Ла Лиги, многие ожидали, что Лионель Месси в «ПСЖ» сразу начнёт блистать. Впрочем, в четырнадцати матчах за французский гранд аргентинец забил только шесть голов и отдал четыре голевых паса. Для Месси такие показатели считаются достаточно скромными. По слухам, звёздный аргентинец чувствует себя некомфортно в «ПСЖ» и даже сообщил об этом одноклубникам. Месси якобы отметил, что на поле он часто выпадает из игры команды.

Месси убирает тренера «ПСЖ»

По поводу Лионеля Месси на неделе появился и более громкий слух. Звёздный аргентинец якобы хочет смены главного тренера «ПСЖ». Месси считает, что Маурисио Почеттино слишком мягок, чтобы выжать из звёздного состава команды максимум. Также у Лео есть сомнения в тактических способностях своего соотечественника.

В то же время появились слухи о том, что терпение в отношении Маурисио Почеттино теряет эмир Катара. Ему не нравится игра «ПСЖ» в этом сезоне.

Также в СМИ проскакивала информация о том, что «ПСЖ» уже начал переговоры с Зинедином Зиданом, и они проходят в позитивном ключе. Зидан в настоящий момент находится без клуба – по завершению прошлого сезона он ушёл из «Реала».

«Барселона» продаст двух основных игроков

Финансовый кризис вынуждает «Барселону» принимать непростые решения. Ходят слухи, что каталонский клуб готов продать двух своих футболистов основного состава. Речь идёт о голкипере Марке-Андре тер Штегене и полузащитнике Френке де Йонге. Поговаривают, что рулевой «сине-гранатовых» Хави уже дал добро на расставание с указанными футболистам.