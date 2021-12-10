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​Новый тренер «Спартака» уже начал работу, Месси убирает тренера «ПСЖ» - в главных слухах недели рубрика

10 Декабря 2021 • 19:59 Комментировать (5)

В главных слухах недели вы узнаете о том, когда «Спартак» сменит главного тренера, почему Лионель Месси выступает за уход Маурисио Почеттино, и каких игроков основного состава готова продать «Барселона». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый тренер «Спартака» уже начал работу

Судя по всему, даже успех в Лиге Европы в виде занятого первого места в группе с «Наполи» и «Лестером» не спасёт Руя Виторию от увольнения. Слухи говорят о том, что уже на следующей неделе главным тренером «Спартака» станет Паоло Ваноли. Итальянец уже приступил к работе – в настоящий момент он изучает футболистов и подбирает варианты игровых схем. Также бывший ассистент Антонио Конте думает о возможностях усиления состава команды в зимнее трансферное окно.

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Азмун отправится в АПЛ

Слухи о будущем Сердара Азмуна продолжают появляться, что неудивительно, ведь действующий контракт форварда с «Зенитом» истекает уже в конце сезона. На неделе появилась информация о том, что главным претендентом на подписание Азмуна является английский «Эвертон». Мерсисайдцы хотят приобрести иранца уже в зимнее трансферное окно. При таком раскладе «Зенит» сможет выручить за одного из своих лидеров хоть какие-то деньги, а не потерять его бесплатно.

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Два варианта по Кокорину

На Александра Кокорина больше не рассчитывают в «Фиорентине». Едва ли можно этому удивляться, учитывая тот факт, что за десять с лишним месяцев в Италии российский форвард провёл только восемь матчей и ни разу не забил. По слухам, «фиалки» постараются отправить Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. Если на россиянина не найдётся претендентов, то «Фиорентина» расторгнет с ним контракт.

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Месси чувствует себя некомфортно

Учитывая уровень Лиги 1 относительно Ла Лиги, многие ожидали, что Лионель Месси в «ПСЖ» сразу начнёт блистать. Впрочем, в четырнадцати матчах за французский гранд аргентинец забил только шесть голов и отдал четыре голевых паса. Для Месси такие показатели считаются достаточно скромными. По слухам, звёздный аргентинец чувствует себя некомфортно в «ПСЖ» и даже сообщил об этом одноклубникам. Месси якобы отметил, что на поле он часто выпадает из игры команды.

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Месси убирает тренера «ПСЖ»

По поводу Лионеля Месси на неделе появился и более громкий слух. Звёздный аргентинец якобы хочет смены главного тренера «ПСЖ». Месси считает, что Маурисио Почеттино слишком мягок, чтобы выжать из звёздного состава команды максимум. Также у Лео есть сомнения в тактических способностях своего соотечественника.

В то же время появились слухи о том, что терпение в отношении Маурисио Почеттино теряет эмир Катара. Ему не нравится игра «ПСЖ» в этом сезоне.

Также в СМИ проскакивала информация о том, что «ПСЖ» уже начал переговоры с Зинедином Зиданом, и они проходят в позитивном ключе. Зидан в настоящий момент находится без клуба – по завершению прошлого сезона он ушёл из «Реала».

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«Барселона» продаст двух основных игроков

Финансовый кризис вынуждает «Барселону» принимать непростые решения. Ходят слухи, что каталонский клуб готов продать двух своих футболистов основного состава. Речь идёт о голкипере Марке-Андре тер Штегене и полузащитнике Френке де Йонге. Поговаривают, что рулевой «сине-гранатовых» Хави уже дал добро на расставание с указанными футболистам.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
10 Декабря 2021 в 20:15
Как бы Хави середняком не сделал Барсу с такими хотелками
Evgen 86
10 Декабря 2021 в 20:36
Ну а Хави здесь причём? Да Штегена можно продать если будет предложение
Underdog !
10 Декабря 2021 в 20:57
То есть при чем? Не его ли это идея?
Juve96
10 Декабря 2021 в 20:07
Семикратному гению на поле яйца мешают
Ne gustа
10 Декабря 2021 в 20:07
Эйненей,гном хочить поставить на тренерский мостцик своего вэрного камердинера Алекса усатого. Он думаить ежели с замком справляиться,то с клубом подавно
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