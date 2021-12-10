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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин объяснил свою скандальную публикацию с критикой Николича и Гисдоля

10 Декабря 2021 • 19:50 Комментировать

В пятницу бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал своих последователей в лице Марко Николича и Маркуса Гисдоля. Известный тренер дал комментарий по поводу своей скандальной публикации.

По словам Сёмина, он просто написал свои ощущения. Выражение своей мысли экс-наставник «железнодорожников» назвал «хорошим и корректным».

«Он взял чемпионскую команду, не выиграл ни одной игры на международном уровне, не занял первое место. Это хорошо после чемпионства?» - такими словами для «РИА Новости» Сёмин прокомментировал работу Марко Николича, уволенного в начале октября.

По словам Юрия Сёмина, «Локомотив» всегда должен бороться за чемпионство.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Марко Николич
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