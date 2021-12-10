​Кавазашвили призвал Джикию отстоять Руя Виторию перед Федуном

Ожидается, что на следующей неделе тренерский мостик в «Спартаке» займёт итальянец Паоло Ваноли. Бывший игрок «красно-белых» Анзор Кавазашвили призвал капитана команды Георгия Джикию вступиться за Руя Виторию.

«В этой ситуации своё слово должна сказать команда. Потому что они выходят играть за этого тренера. Джикия должен пойти к Федуну и отстоять Виторию, если он настоящий капитан», - высказался Кавазашвили, слова которого приводит sport24.

Напомним, что в четверг «Спартак» с минимальным счётом 1:0 обыграл на выезде «Легию». Благодаря набору трёх очков «красно-белые» заняли первое место в группе и получили путёвку в 1/8 финала Лиги Европы.