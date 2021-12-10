​Сёмин не понимает, зачем увольнять Руя Виторию после результата в Лиге Европы

Ходят слухи, что через считанные дни «Спартак» расстанется с Руем Виторией и назначит главным тренером итальянца Паоло Ваноли. Вопрос по поводу возможной смены тренера в «Спартаке» получил Юрий Сёмин.

«Зачем увольнять тренера, который вышел в плей-офф с первого места?» - вопрошает Сёмин, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что «Спартак» пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Команда Руя Витории набрала 10 очков в группе с «Наполи» (победы 3:2, 2:1), «Лестером» (ничья 1:1, поражение 3:4) и «Легией» (поражение 0:1, победа 1:0).

Отметим, что Руй Витория принял «Спартак» перед стартом текущего сезона.