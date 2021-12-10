Форвард «Краснодара» Кордоба успешно перенёс операцию

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба в Финляндии перенес операцию. Хирургическое вмешательство было связано с травмой подколенного сухожилия.

Футболист отметил, что все прошло хорошо.

«Слава богу, операция прошла успешно. Уже думаю о том, чтобы восстановиться. Хочу вернуться в строй намного сильнее!» — написал колумбиец в «Инстаграме».

28-летний Кордоба стал игроком «Краснодара» этим летом. До этого он выступал в составе «Кельна».

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл 15 поединков, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.

После 17 туров «Краснодар» занимает третье место в таблице, набрав 28 очков.