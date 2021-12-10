Сычёв: Очень плохо, что Россия опускается в таблице коэффициентов

Бывший форвард «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв отметил, что ему не нравится нынешняя ситуация в российском футболе.

Он отметил, что клубы неудачно выступают в еврокубках, а Россия опускается в таблице коэффициентов УЕФА.

«Очень плохая тенденция, что мы спускаемся в таблице коэффициентов. Это тревожный сигнал. Мы должны думать о новом поколении, о молодежи, которая была бы конкурентоспособна. Нам не должно быть стыдно за них. Нынешнее положение вещей никуда не годится, «Локомотив» не выходит из группы», — цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

До этого «Спартак» взял верх над «Легией» (1:0) и пробился с первого места в группе в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее в 1/16 финала турнира вышел «Зенит», который стал третьим своей группе в Лиге чемпионов.

Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» вылетели из еврокубков.