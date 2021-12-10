Пономарёв не поддерживает отставку Витории

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на победу «Спартака» в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы с «Легией» (1:0).

Он похвалил подопечных Руя Витории за командную игру. Пономарёв не думал, что московский клуб сможет занять первое место в квартете.

«Это стечение обстоятельств, везение. Посмотрите, какой гол вчера забивали. Это удивительно.

Увольнение Витории? Не думаю, что его надо убирать. Он только начал входить в курс дела. Стоит прекратить эти разговоры», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

В следующем поединке РПЛ «Спартак» встретится с «Сочи». Игра состоится 13 декабря. Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» впервые за четыре года вышел в плей-офф еврокубков.