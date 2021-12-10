«Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым

Руководство московского «Спартака» задумалось о переговорах с вратарем команды Александром Селиховым относительно продлении сотрудничества, об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

По сведениям источника, «красно-белые» рассчитывают заключить новое трудовое соглашение с футболистом до конца зимы. Стоит отметить, что действующий трудовой договор Александра с клубом истекает в конце декабря следующего года.

Напомним, что Селихов стал героем вчерашнего матча группового этапа Лиги Европы против польской «Легии» (1:0). Голкипер сохранил свои ворота на замке, парировав пенальти в компенсированное время.