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«Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым

10 Декабря 2021 • 08:25 Комментировать

Руководство московского «Спартака» задумалось о переговорах с вратарем команды Александром Селиховым относительно продлении сотрудничества, об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

По сведениям источника, «красно-белые» рассчитывают заключить новое трудовое соглашение с футболистом до конца зимы. Стоит отметить, что действующий трудовой договор Александра с клубом истекает в конце декабря следующего года.

Напомним, что Селихов стал героем вчерашнего матча группового этапа Лиги Европы против польской «Легии» (1:0). Голкипер сохранил свои ворота на замке, парировав пенальти в компенсированное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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