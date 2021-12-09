Руй Витория: «Я – тренер «Спартака»

Руй Витория после победы над «Легией» отказался комментировать информацию о его возможном увольнении с должности главного тренера «Спартака». Португальский специалист заявил, что на данный момент сконцентрирован на своих обязанностях.

«Я продолжаю работать, подхожу к делу с максимальным профессионализмом. Моя цель сейчас – выиграть следующий матч. Что касается каких-то иных аспектов, слухов – то Вы можете спросить об этом у других. От себя лишь скажу: «Я – тренер «Спартака», и клубу максимально лоялен», - приводит слова наставника «красно-белых» «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнее время в Москву активно сватали итальянца Паоло Ваноли, бывшего помощника Антонио Конте.