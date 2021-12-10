Новый голкипер и новый тренер для «Спартака», «Шахтёр» спасает Миранчука: трансферы и слухи недели

Позади десять дней декабря и трансферные разговоры звучат всё громче. Дошло даже до реальных действий – «Спартак» подписал голкипера. В Европе пока больше разговоров и обсуждений, но некоторые сделки просматриваются чётко. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошлую неделю. Как обычно, самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» войдёт в новый год другой командой

Открываем категорию шутки о «Спартаке» за 200. «Красно-белые» приобрели 21-летнего Илью Свинова – голкипера на перспективу. Вроде бы, трансфер логичный. Вратари «Спартака» частенько ошибаются, частенько травмируются, и вообще явно первого номера так и нет. Но с другой стороны, Свинов не сильно младше того же Максименко, который уже закисает без игровой практики. В самом расцвете сил Александр Селихов, требующий пост номер один. Есть ещё Тимур Акмурзин с опытом игры в РПЛ, молодые Шитов и Поплевченков. Многовато вратарей.

В любом случае, трансфер уже оформлен. Илья Свинов стоил «красно-белым» 11 млн рублей. А блеснул он в воронежском «Факеле», за первую часть сезона ФНЛ проведя 11 сухих матчей. С 2022-го года Свинов – игрок «Спартака».

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А вот измениться ли в новом году главный тренер «красно-белых», пока загадка. Но уже все известные инсайдеры и топовые российские СМИ прогремели – Паоло Ваноли сменит Руй Виторию. Называется даже дата тренерского переворота в «Спартаке» – 16 декабря, и никакие события не могут на это повлиять. О Паоло Ваноли рассказать особо нечего. Минимальный опыт самостоятельный работы был у него в юниорских и юношеских сборных Италии, на взрослом уровне – только помощник. Да, помощник Антонио Конте, но как о главном тренере сказать нечего. Кажется, для руководителей «Спартака» - это даже плюс. У них перед глазами победный шаблон Массимо Карреры, пока по нему работают.

«Рубин» укрепляется по примеру «Спартака», «Нижний Новгород» очищается

Сделки с ФНЛ за рубли, кажется, входят в моду. Казанский «Рубин» по примеру «Спартака» пошёл на рынок «младшего брата» и отыскал там опорного полузащитника. 20-летний Марат Апшацев обошёлся «Рубину» в 16 млн рублей, контракт подписан на 4,5 года. В этом сезоне ФНЛ он провёл 9 матчей, но такая слабая статистика из-за травмы. Марат играл за юношескую сборную России, неплохо проявил себя в «Томи». Посмотрим, сможет ли Леонид Слуцкий поднять Апшацева до футболиста РПЛ.

И опять вскользь о «Томи». Экс-тренер сибиряков, а ныне рулевой «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подчистил ряды новичка РПЛ. Клуб расторг контракт с 29-летним Петрюсом Бумалем. Камерунец, неплохо игравший за «Урал», в Нижнем Новгороде не прижился. Провёл всего 3 матча, в одном из них был удалён и до кучи повздорил с Александром Кержаковым. Долго держать Петрюса не стали, расторгли контракт в начале декабря.

Европейские чемпионаты

«Шахтёр» постарается спасти Алексея Миранчука

Совсем всё кисло у Алексея в Италии. Миранчук чуть ли не реже Кокорина появляется на поле. Естественно, про обоих масса слухов. «Фиорентина» чуть ли не контракт собирается расторгать, «Аталанта» думает отдать Миранчука в аренду – утверждают инсайдеры. Всё в порядке, мы рассчитываем на Кокорина и Миранчука – говорят в клубах. Правду до зимы вряд ли получится узнать. Но вот что точно готовится, так это трансфер ивуарийца Жереми Бога. Вингер «Сассуоло» давно импонирует Джан Пьеро Гасперини, и если его удастся приобрести, то Алексею Миранчуку наверняка укажут на выход.

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Спасти российского полузащитника вызвался донецкий «Шахтёр». Итальянская пресса называла сделку по переходу Бога в «Аталанту» вопросом решённым, но тут появились «горняки». Бывший тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби, который ныне тренирует «Шахтёр», всеми силами уговаривает Жереми Бога выбрать чемпионат Украины в качестве следующего шага в карьере. Романо уверяет, что «Аталанта» всё ещё лидирует в борьбе за ивуарийца, но «Шахтёр», как минимум, вклинился в гонку.