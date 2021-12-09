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Мурзагулов: «Надеемся, что успехи Агаларова связаны будут и далее с футбольным клубом «Уфа»

09 Декабря 2021 • 19:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Уфа
2.15 3.35 3.55
12.12 19:00

Глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов доволен тем, что форвард его команды Гамид Агаларов стал вторым по итогам премии «Первая пятёрка», пропустив вперед только динамовца Арсена Захаряна.

- Конкретное распределение мест на первое или второе — не важно. Надеемся, что его успехи связаны будут и далее с футбольным клубом «Уфа», - приводит слова Мурзагулова Sport24.

Напомним, что Агаларов стал настоящим открытием сезона в РПЛ и в 17 матчах забил 13 голов в ворота противников. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 млн евро. Два года назад уфимцы заплатили «Анжи» за футболиста 180 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов Ростислав Мурзагулов
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