Кокорин больше не нужен «Фиорентине»: Какие клубы РПЛ заинтересованы в трансфере форварда

Во Флоренции окончательно разочаровались в Кокорине. «Фиалки», вероятнее всего, зимой разорвут контракт с российским форвардом. У Александра есть предложение из ОАЭ, но самым реалистичным сценарием будет возвращение на родину. Этой зимой сразу несколько клубов РПЛ будут искать нападающего. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах, которые могут подписать Кокорина в ближайшее трансферное окно.

«Арсенал»

Туляки выиграли в двух последних матчах, что позволило немного выдохнуть. Они покинули зону переходных матчей, однако расслабляться пока рано – вся борьба за выживание ещё впереди. «Арсенал» имеет возможность предложить достойный контракт Кокорину, но вот только в распоряжении Божовича хватает футболистов атакующего звена – Луценко, Панченко, Эванс Кангва, Тудорие, Марков и Аджоев. Почти два года назад Александр получал предложение от «Арсенала». Тогда в приглашении известного нападающего был заинтересован лично президент клуба. Если за это время его желание не исчезло, то у «канониров» может появиться ещё один игрок атаки.

«Сочи»

Александр поиграл за «Сочи» в весенней части сезона-2019/20. Кокорин провёл 10 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 3 ассиста. Федотов сумел найти подход к форварду. По итогам текущего сезона южане хотят пробиться в еврокубки, поэтому им нужно усиливаться. Сейчас у «Сочи» есть Кассьера (7 голов в 10 матчах) и подвергающийся частым травмам Дуганджич. Кокорин и в 2020 году хотел остаться на юге России, но обстоятельства сложились иначе. Александр говорил, что в Сочи ему нравится жить даже больше, чем в Москве. Клубу он бы тоже не помешал, учитывая скромный выбор форвардов.

«Урал»

В конце ноября президент «Урала» сообщил, что клуб готов предложить Кокорину трудовое соглашение. По мнению Иванова, Александр мог бы сыграться с Бикфалви. Глава клуба заявил, что такие деньги, как в «Зените» и «Фиорентине», «Урал» платить не сможет, но уровень оплаты будет достойный. «Урал» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице РПЛ и является одним из главных претендентов на вылет. В 17 турах команда забила лишь 8 голов (вторая худшая атака у «Химок» – 15 голов). Очевидно, уральцам не хватает толкового нападающего.

«Рубин»

Пока в Казани главным тренером работает Слуцкий, переход Кокорина в «Рубин» нельзя исключать. Весной 2020 год Леонид Викторович разговаривал с футболистом и пообещал ему помочь, если будут проблемы в карьере. У «Рубина» нет таких проблем с забитыми мячами, как в предыдущих сезонах. Сейчас по количеству голов казанцы уступают только 5 клубам. Впрочем, лидеры сильно сдали, и Кокорин мог бы стать важной опцией в атаке у Слуцкого. Отставание от зоны еврокубков пока не критическое, но «Рубин» нуждается в усилении, чтобы претендовать на топ-5 РПЛ.

«Химки»

Клуб из Подмосковья замыкает турнирную таблицу чемпионата России. У «Химок» только 2 победы в 17 матчах. В распоряжении у главного тренера Черевченко есть Мирзов, Адеми, Кухарчук и Долгов, но они не показывают свой лучший футбол. С точки зрения локации «Химки» – подходящий вариант. Правда, есть большие сомнения, что сам Кокорин мечтает перейти в клуб, претендующий на вылет в ФНЛ. Возможно, химчанам придётся заманить Александра хорошим контрактом. Приглашение качественных футболистов – первое, что химчанам нужно сделать в межсезонье. За качество, как известно, нужно платить.

Владислав АВРАМЕНКО