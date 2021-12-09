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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Определён лауреат премии «Первая пятёрка»

09 Декабря 2021 • 11:10 Комментировать

Стал известен лауреат премии «Первая пятёрка», которую вручают лучшему молодому игроку РПЛ. Им стал полузащитник национальной сборной России и столичного «Динамо» Арсен Захарян. На первое место хавбека «бело-голубых» поставили 64 из 100 респондентов. В общей сложности Арсен набрал 445 очков.

Второе место занял лучший форвард нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги Гамид Агаларов, выступающий за «Уфу». Он набрал 312 баллов. Тройку лидеров замкнул нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (238).

Четвертым стал представитель «Спартака» Наиль Умяров (160), а пятым – Даниил Хлусевич (114).

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Захарян провел 16 матчей, забил четыре гола и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Первая пятерка Арсен Захарян
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