Ринят Билялетдинов назвал причину плохих результатов «Локомотива»

Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поговорил о проблемах столичной команды на текущем отрезке сезона. Эксперт предположил, что могло стать причиной таких неудовлетворительных результатов москвичей.

По словам Билялетдинова, свою роль сыграли кадровые потери. Он считает, что юные футболисты не справились с задачей и должным образом не подменили отсутствующих лидеров.

«Наверное, игроки молодые, стесняются брать инициативу на себя, поэтому у «Локомотива» многое не получается. Надо подождать. У Гисдоля, наверняка, есть план, как выходить из этой ситуации», - рассказал специалист в интервью с «РБ Спорт» накануне решающего для «железнодорожников» матча в Лиге Европы против «Марселя».