Канчельскис – о проблемах российского футбола: «После распада СССР мы вступили не на свою дорогу»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своей точкой зрения касательно проблем российского футбола. Местные клубы неудачно выступают на международной арене в последнее время, а эксперт назвал причины подобного регресса в результатах.
«После распада СССР мы вступили не на свою дорогу. В российском футболе на руководящихся должностях работают одни дилетанты и проходимцы. Пока они будут работать, у нас ничего не изменится», - заявил Канчельскис в интервью для «РБ Спорт».
Помимо этого, специалист выразил недопонимание, почему функционеры продолжают говорить, что положение дел является хорошим, скрывая тем самым истину.
На что живет наш футбол? На права трансляций? На доходы от билетов? На продаже атрибутики? Нет, конечно.
На нефтегазовые брызги и бюджетный распил.
И пока оно так, футбол, как таковой, никому и не нужен.