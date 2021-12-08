Канчельскис – о проблемах российского футбола: «После распада СССР мы вступили не на свою дорогу»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своей точкой зрения касательно проблем российского футбола. Местные клубы неудачно выступают на международной арене в последнее время, а эксперт назвал причины подобного регресса в результатах.

«После распада СССР мы вступили не на свою дорогу. В российском футболе на руководящихся должностях работают одни дилетанты и проходимцы. Пока они будут работать, у нас ничего не изменится», - заявил Канчельскис в интервью для «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист выразил недопонимание, почему функционеры продолжают говорить, что положение дел является хорошим, скрывая тем самым истину.