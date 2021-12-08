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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис – о проблемах российского футбола: «После распада СССР мы вступили не на свою дорогу»

08 Декабря 2021 • 20:23 Комментировать (1)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своей точкой зрения касательно проблем российского футбола. Местные клубы неудачно выступают на международной арене в последнее время, а эксперт назвал причины подобного регресса в результатах.

«После распада СССР мы вступили не на свою дорогу. В российском футболе на руководящихся должностях работают одни дилетанты и проходимцы. Пока они будут работать, у нас ничего не изменится», - заявил Канчельскис в интервью для «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист выразил недопонимание, почему функционеры продолжают говорить, что положение дел является хорошим, скрывая тем самым истину.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
08 Декабря 2021 в 20:57
Если перефразировать проф. Преображенского - "Не смотрите российский футбол..."
На что живет наш футбол? На права трансляций? На доходы от билетов? На продаже атрибутики? Нет, конечно.
На нефтегазовые брызги и бюджетный распил.
И пока оно так, футбол, как таковой, никому и не нужен.
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