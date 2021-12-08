​Боярский – возможном назначении Тедеско в «РБ Лейпциге»: «Значит, Семак может тренировать «Баварию»

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу информации немецких СМИ о том, что в ближайшие часы главным тренером «РБ Лейпцига» станет Доменико Тедеско, который по завершению сезона 2020/2021 покинул «Спартак».

Боярский сказал sport24, что Доменико Тедеско в чемпионате России никак себя не проявил, не показав чего-то выдающегося.

«Если Тедеско возглавит «РБ Лейпциг», то Семак может тренировать «Баварию», - высказался Боярский. Свою мысль он объяснил тем, что «Зенит» Семака регулярно обыгрывал «Спартак» Тедеско.

Отметим, что «РБ Лейпциг» на сегодняшний день занимает только 11 место в чемпионате Германии.