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​Боярский – возможном назначении Тедеско в «РБ Лейпциге»: «Значит, Семак может тренировать «Баварию»

08 Декабря 2021 • 16:55 Комментировать

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу информации немецких СМИ о том, что в ближайшие часы главным тренером «РБ Лейпцига» станет Доменико Тедеско, который по завершению сезона 2020/2021 покинул «Спартак».

Боярский сказал sport24, что Доменико Тедеско в чемпионате России никак себя не проявил, не показав чего-то выдающегося.

«Если Тедеско возглавит «РБ Лейпциг», то Семак может тренировать «Баварию», - высказался Боярский. Свою мысль он объяснил тем, что «Зенит» Семака регулярно обыгрывал «Спартак» Тедеско.

Отметим, что «РБ Лейпциг» на сегодняшний день занимает только 11 место в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сергей Семак Михаил Боярский РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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