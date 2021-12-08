​Баста отреагировал на уход из жизни Гамулы

В среду не стало Игоря Гамулы. На уход из жизни известного тренера отреагировал музыкант Василий Вакуленко, широко известный как Баста.

«Это большая потеря не только для ростовского, но и для российского футбола в целом», - написал Баста на своей страничке в «Инстаграме», выразив соболезнования родным и близким бывшего тренера «Ростова».

Игорю Гамуле был 61 год. В настоящий момент причины смерти тренера остаются неизвестными. Агент Роман Орещук говорил, что всё похоже на гипогликемический шок.

Отметим, что в качестве футболиста ростовского СКА Игорь Гамула выигрывал Кубок СССР.