Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Рейтинг букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Баста отреагировал на уход из жизни Гамулы

08 Декабря 2021 • 14:56 Комментировать

В среду не стало Игоря Гамулы. На уход из жизни известного тренера отреагировал музыкант Василий Вакуленко, широко известный как Баста.

«Это большая потеря не только для ростовского, но и для российского футбола в целом», - написал Баста на своей страничке в «Инстаграме», выразив соболезнования родным и близким бывшего тренера «Ростова».

Игорю Гамуле был 61 год. В настоящий момент причины смерти тренера остаются неизвестными. Агент Роман Орещук говорил, что всё похоже на гипогликемический шок.

Отметим, что в качестве футболиста ростовского СКА Игорь Гамула выигрывал Кубок СССР.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Гамула Баста Василий Вакуленко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Боярский – возможном назначении Тедеско в «РБ Лейпциге»: «Значит, Семак может тренировать «Баварию»
14:56 · Россия. Премьер-лига
​Баста отреагировал на уход из жизни Гамулы
14:41 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» покажет три матча последнего тура РПЛ в 2021 году
12:51 · Россия. Премьер-лига
Губерниев сравнил умершего Гамулу с клоуном 5
12:18 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба отреагировал на уход из жизни Гамулы
12:14 · Россия. Премьер-лига
Реакция Карпина на смерть Гамулы
11:33 · Россия. Премьер-лига
Ларссон не поможет «Спартаку» в матчах с «Легией» и «Сочи» 2
11:30 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков вспомнил яркий случай с Гамулой
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Мы в шоке»: жена Карпина высказалась о смерти Гамулы
11:23 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов шокирован новостью о смерти Гамулы
11:15 · Россия. Премьер-лига
​Орещук высказался о причинах смерти Гамулы
10:59 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» и «Урал» начнут матч с минуты молчания в память о Гамуле
10:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отреагировал на смерть Гамулы
10:40 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков отреагировал на смерть Гамулы
10:23 · Россия. Премьер-лига
​«Ты был нашим Биллом Шенкли»: Уткин отреагировал на смерть Гамулы
Все новости
Рекомендуем