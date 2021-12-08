Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 236 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев сравнил умершего Гамулу с клоуном

08 Декабря 2021 • 12:51 Комментировать

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на печальное событие в российском футболе. На 62 году жизни скончался тренер Игорь Гамула, известный по работе в системе «Ростова».

«Он мне напоминал доброго, светлого клоуна в самом замечательном смысле этого слова. Игорь был замечательным и искренним. Его будет сильно не хватать», - приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

О кончине Игоря Васильевича сегодня утром сообщила пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону. В структуре «Ростова» Гамула работал с 2011 по 2020 год.

Также он тренировал новороссийский «Черноморец», латвийские «Динабург» и «Даугаву», а также украинские клубы «Таврия» и «Закарпатье».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Гамула Дмитрий Губерниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
12:51 · Россия. Премьер-лига
Губерниев сравнил умершего Гамулу с клоуном
12:18 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба отреагировал на уход из жизни Гамулы
12:14 · Россия. Премьер-лига
Реакция Карпина на смерть Гамулы
11:33 · Россия. Премьер-лига
Ларссон не поможет «Спартаку» в матчах с «Легией» и «Сочи»
11:30 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков вспомнил яркий случай с Гамулой
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Мы в шоке»: жена Карпина высказалась о смерти Гамулы
11:23 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов шокирован новостью о смерти Гамулы
11:15 · Россия. Премьер-лига
​Орещук высказался о причинах смерти Гамулы
10:59 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» и «Урал» начнут матч с минуты молчания в память о Гамуле
10:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отреагировал на смерть Гамулы
10:40 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков отреагировал на смерть Гамулы
10:23 · Россия. Премьер-лига
​«Ты был нашим Биллом Шенкли»: Уткин отреагировал на смерть Гамулы
09:50 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков назвал вид спорта, в котором хочет себя попробовать после футбола
08:42 · Россия. Премьер-лига
Кавани мог перейти в «Динамо» 3
00:42 · Россия. Премьер-лига
Кадыров поделился планами развития «Ахмата»
Все новости
Рекомендуем