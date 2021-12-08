Губерниев сравнил умершего Гамулу с клоуном

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на печальное событие в российском футболе. На 62 году жизни скончался тренер Игорь Гамула, известный по работе в системе «Ростова».

«Он мне напоминал доброго, светлого клоуна в самом замечательном смысле этого слова. Игорь был замечательным и искренним. Его будет сильно не хватать», - приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

О кончине Игоря Васильевича сегодня утром сообщила пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону. В структуре «Ростова» Гамула работал с 2011 по 2020 год.

Также он тренировал новороссийский «Черноморец», латвийские «Динабург» и «Даугаву», а также украинские клубы «Таврия» и «Закарпатье».