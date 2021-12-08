​Дзюба отреагировал на уход из жизни Гамулы

В среду утром стало известно о смерти Игоря Гамулы. Известному тренеру был только 61 год. На уход из жизни Гамулы посредством публикации в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» отреагировал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

«Игорь Васильевич… Светлая память! Будем скучать по удивительно харизматичному человеку…» - написал Дзюба.

Точные причины смерти Игоря Гамулы остаются неизвестными. При этом агент Роман Орещук, который близко общался с экс-тренером «Ростова», сказал, что всё похоже на гипогликемический шок.

Матч «Ростов» - «Урал», который пройдёт 10 декабря, начнётся с минуты молчания.