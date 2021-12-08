Ларссон не поможет «Спартаку» в матчах с «Легией» и «Сочи»

Московский «Спартак» не сможет рассчитывать на помощь шведского форварда Джордана Ларссона в оставшихся поединках в этом году. Об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Скандинавский форвард не может играть из-за повреждения. Таким образом, футболист не поможет «народной команде» в матчах против варшавской «Легии» (Лига Европы) и «Сочи» (чемпионат России). Игры состоятся 9 и 13 декабря соответственно.

24-летний нападающий неудачно провел первую часть нынешнего сезона. В 14 матчах Премьер-лиги швед не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Джордан может покинуть «Спартак» в январе.