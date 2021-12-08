​Глушаков вспомнил яркий случай с Гамулой

На 62-м году из жизни ушёл бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий для sport24 – футболиста попросили вспомнить яркий случай с Гамулой.

«На банкетах Гамула был душой компании. Много шуток, приколов. Был случай, когда в первый год открывается турнир, он в лесу нарвал конопли и пришел с этим букетом на банкет. Всех повеселил», - поделился воспоминанием Глушаков.

Точной информации о причине смерти Игоря Гамулы пока нет, но агент Роман Орещук, который близко дружил с тренером, успел рассказать некоторые подробности.

Ближайший матч «Ростова» в чемпионате России против «Урала» начнётся с минуты молчания.