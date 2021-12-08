«Спартак» отреагировал на смерть Гамулы

Сегодня, 8 декабря, ушел из жизни известный российский специалист Игорь Гамула. Бывший тренер новороссийского «Черноморца» и «Ростова» скончался в возрасте 61 года. Московский «Спартак» отреагировал на смерть наставника.

В клубном твиттер-аккаунте «красно-белые» выразили соболезнования родным и близким Гамулы.

«Запомним его ярким тренером и харизматичным человеком. Скорбим», - говорится в сообщении столичного клуба.

Гамула начал тренерскую карьеру в «Таврии» (Херсон), после чего возглавлял новороссийский «Черноморец». В «Ростове» Игорь Васильевич трудился с 2011 по 2020 год.