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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков отреагировал на смерть Гамулы

08 Декабря 2021 • 10:40 Комментировать

В среду пресс-служба «Ростова» сообщила об уходе из жизни бывшего наставника команды Игоря Гамулы. Известному тренеру был всего 61 год…

На смерть Игоря Гамулы отреагировал полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

«Был шокирован, когда узнал об этом. До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушёл из жизни», - высказался Глушаков для «Спорт-Экспресса».

В среде футбольных фанатов Игорь Гамула был обсуждаем главным образом из-за своих ярких пресс-конференций. Последним профессиональным клубом, который тренировал Игорь Гамула, был как раз «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Игорь Гамула
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