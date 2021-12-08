Умер экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула

Не стало известного футбольного специалиста Игоря Гамулы. Бывший наставник «Ростова» ушел из жизни в возрасте 61 года. Пресс-служба «жёлто-синих» выразила соболезнования в связи с кончиной специалиста.

Клуб отметил вклад Гамулы в жизнь донского футбола. «Ростов» выразил глубокие соболезнования родным тренера.

Игорь Васильевич начал тренерскую карьеру в херсонской «Таврии», после чего поработал в новороссийском «Черноморце». Также специалист имеет опыт работы в чемпионате Латвии. Он возглавлял «Даугаву» и «Динабург».

Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» выражает соболезнования родным и близким Игоря Васильевича.