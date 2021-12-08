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Умер экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула

08 Декабря 2021 • 09:55 Комментировать (8)

Не стало известного футбольного специалиста Игоря Гамулы. Бывший наставник «Ростова» ушел из жизни в возрасте 61 года. Пресс-служба «жёлто-синих» выразила соболезнования в связи с кончиной специалиста.

Клуб отметил вклад Гамулы в жизнь донского футбола. «Ростов» выразил глубокие соболезнования родным тренера.

Игорь Васильевич начал тренерскую карьеру в херсонской «Таврии», после чего поработал в новороссийском «Черноморце». Также специалист имеет опыт работы в чемпионате Латвии. Он возглавлял «Даугаву» и «Динабург».

Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» выражает соболезнования родным и близким Игоря Васильевича.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Игорь Гамула
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
только не мясо
08 Декабря 2021 в 11:53
Очень, очень жалко...Неординарная личность и просто хороший мужик... Земля пухом...Светлая память...
Tristarm
08 Декабря 2021 в 11:30
Книжки пошёл читать) Светлая память!
Admiral
08 Декабря 2021 в 11:26
Вот это новость, ничего себе... Очень жалко... Спите спокойно, земля пухом...
ингерман
08 Декабря 2021 в 11:07
Только буквально третьего дня видел его на экране матч-тв.. произвел впечатление очень здорового человека.. никак обширный инфаркт? Земля пухом!
FORZAYOU
08 Декабря 2021 в 11:01
Человек, который делал футбол чуточку веселее...
sierge
08 Декабря 2021 в 10:55
Царствия небесного веселому солнечному человеку....
Роман Мамедов
08 Декабря 2021 в 10:52
Покойся с миром.... Господи отца своего помню ушел два года назад
Ale10JUFC
08 Декабря 2021 в 10:29
Совсем недавно видел его в эфире Матч-Тв .
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