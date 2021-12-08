Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавани мог перейти в «Динамо»

08 Декабря 2021 • 08:42 Комментировать (1)

Московское «Динамо» хотело осуществить переход звездного уругвайского нападающего Эдинсона Кавани в минувшее летнее трансферное окно, однако сторонам не удалось согласовать детали трудового соглашения.

Согласно сведениям Metaratings.ru, москвичи не смогли выполнить финансовые условия 34-летнего бомбардира. Кавани затребовал у «Динамо» контракт с годовым окладом в размере 8,5 миллиона евро. Кроме того, уругваец рассчитывал получить 15 миллионов подъемных.

Эдинсон хотел подписать двухлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон, однако такие требования не устроили «бело-голубых».

В настоящий момент опытный голеадор выступает в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эдинсон Кавани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
08 Декабря 2021 в 08:54
С одной стороны жаль, ведь такая звезда играла бы в РПЛ и уверен голов наколошматил бы вагон. С другой стороны, без него играют Грулев и Тюкавин. Но как бы то ни было, нынешнему рпл остро не хватает игроков такого уровня. Если бы каждая команда подписала хотя бы по одному игроку такого калибра, глядишь и чемпионат стал бы более смотрибелен и интересен.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
08:42 · Россия. Премьер-лига
Кавани мог перейти в «Динамо» 1
00:42 · Россия. Премьер-лига
Кадыров поделился планами развития «Ахмата»
07 Декабря
22:28 · Россия. Премьер-лига
Анджорин отправится с «Локомотивом» на зимние сборы, если успеет восстановиться от травмы
21:19 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что участие Шиманьски в поединке против «Зенита» остаётся под вопросом
19:45 · Россия. Премьер-лига
​Суд Башкирии занял сторону «Спартака» - Газизов обжалует решение в кассационном суде
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Шварц продлит контракт с «Динамо»
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Мурзагулов допускает исчезновение «Уфы»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​Суд Башкирии отказал Газизову в выплатах от «Спартака»
18:24 · Россия. Премьер-лига
​Мурзагулов извинился перед Соболевым
17:56 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» не получало предложений по Шиманьски
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Григорий Иванов – о желании Ари снова поиграть в России: «А я хочу поработать в «Манчестер Юнайтед» 1
17:09 · Россия. Премьер-лига
​Хакеры не отключали камеры на «ВЭБ Арене» - есть две версии 1
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Агент допустил переход Инсинье в «Зенит» 2
16:23 · Россия. Премьер-лига
​«Золотой гладиатор»: Ларссон получил приз от фанатов «Спартака» 1 фото
14:29 · Россия. Премьер-лига
​Мейтин прокомментировал информацию о своей отставке из-за массовых задержаний фанатов ЦСКА
Все новости
Рекомендуем