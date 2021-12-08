Кавани мог перейти в «Динамо»

Московское «Динамо» хотело осуществить переход звездного уругвайского нападающего Эдинсона Кавани в минувшее летнее трансферное окно, однако сторонам не удалось согласовать детали трудового соглашения.

Согласно сведениям Metaratings.ru, москвичи не смогли выполнить финансовые условия 34-летнего бомбардира. Кавани затребовал у «Динамо» контракт с годовым окладом в размере 8,5 миллиона евро. Кроме того, уругваец рассчитывал получить 15 миллионов подъемных.

Эдинсон хотел подписать двухлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон, однако такие требования не устроили «бело-голубых».

В настоящий момент опытный голеадор выступает в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».