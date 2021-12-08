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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кадыров поделился планами развития «Ахмата»

08 Декабря 2021 • 00:42 Комментировать
Ахмат
...
Химки
12.12 16:30

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице во «Вконтакте» сообщил, что недавно проводил встречу с региональным министром по спорту Мусой Дадаевым, на которой обсуждалось дальнейшее развитие футбольного клуба «Ахмат».

Кадыров подметил, что одной из главных целей является ставка на местных игроков. По его словам, министерство желает вывести на новый уровень имеющеюся молодежную академию, «Рамзан».

«Планируется, что через пять лет около 70% игроков ФК «Ахмат» будут местными воспитанниками. Этому вопросу мы намерены уделить особое внимание», - говорится в публикации.

Также Кадыров добавил, что уже началась работа по усовершенствованию деятельности тренерского персонала.


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Евро-Футбол.Ру,
Рамзан Кадыров Ахмат
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