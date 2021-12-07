Анджорин отправится с «Локомотивом» на зимние сборы, если успеет восстановиться от травмы

В последних числах октября полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин получил серьезную травму, из-за которой вынужден был вернуться в «Челси» на курс реабилитации. Именно лондонцам принадлежат права на игрока, а по предварительным данным зимой «железнодорожники» должны были решить, выкупать ли англичанина за 20 миллионов евро.

Однако, по информации «РБ Спорт», решение по возможному трансферу будет принято летом. Также Анджорин уже зимой присоединится к команде на сборах, если успеет покинуть лазарет к тому времени.

Стоит уточнить, что «Локомотив» уже заплатил «Челси» около двух миллионов евро за годичную аренду футболиста.