​Суд Башкирии занял сторону «Спартака» - Газизов обжалует решение в кассационном суде

Во вторник стало известно о том, что суд Башкирии отказал Шамилю Газизову в выплатах от «Спартака». Футбольный функционер, который ныне работает генеральным директором «Уфы», будет продолжать разбирательством с московским клубом в юридическом поле. Газизов рассказал ТАСС о намерении обжаловать решение через кассационный суд. Вынесенное во вторник решение суда экс-директор «Спартака» назвал удивительным.

Напомним, что Шамиль Газизов хочет добиться получения от «Спартака» задолженности по выходному пособию, процентам и моральной компенсации.

Шамиль Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь прошлого года.