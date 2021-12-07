​Мурзагулов допускает исчезновение «Уфы»

Возглавляющий совет директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов допустил исчезновение клуба с футбольной карты России. Мурзагулов рассказал «Спорт-Экспрессу» о словах главы Башкортостана.

«Нам сказали полгода назад: держитесь сами, сколько можете. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь», - высказался глава совета директоров клуба.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России сезона 2021/2022 «Уфа» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, то есть находится в зоне прямого вылета. При этом ситуация достаточно плотная – от седьмого «Ахмата» уфимцы отстают всего лишь на восемь зачётных баллов.