​Суд Башкирии отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

Шамиль Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» на протяжении пяти месяцев в 2020 году. Вскоре после увольнения Газизов через суд пытался взыскать с московского клуба выходное пособие, а также проценты и моральную компенсацию.

В июне Октябрьский суд Уфы удовлетворил иск Газизова, но в октябре Верховный суд Башкирии отменил это решение, удовлетворив ходатайства «Спартака». Во вторник суд вынес окончательное решение и отказал Газизову в удовлетворении его требований в полном объёме. Об этом сообщает ТАСС, приводя соответствующие слова Елены Чачуа, представляющей московский клуб.

Весной Шамиль Газизов вернулся на должность генерального директора «Уфы».