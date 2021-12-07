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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мурзагулов извинился перед Соболевым

07 Декабря 2021 • 18:24 Комментировать

Ростислав Мурзагулов, который возглавляет совет директоров «Уфы», за последнее время отметился несколькими колкими фразами в адрес Александра Соболева из «Спартака». Сначала Мурзагулов назвал Соболева великим актёром из-за заработанного в Уфе пенальти, а затем, комментируя удаление форварда в игре с «Ахматом», написал в «Фейсбуке»: «Отдыхай, оскароносец».

Теперь Мурзагулов сказал, что он мог выразиться более мягко. Представитель «Уфы» не стал забивать свои слова назад, отметив, что «слово не воробей».

«Если Соболев обиделся, то пусть простит меня. Не хотел ему ничего плохого сказать», - слова Мурзагулова передаёт «Спорт-Экспресс».

«Спартак», напомним, не стал обращаться в комитет по этике с просьбой оценить высказывания Ростислава Мурзагулова.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Уфа Александр Соболев Ростислав Мурзагулов
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