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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» не получало предложений по Шиманьски

07 Декабря 2021 • 17:56 Комментировать

В московское «Динамо» не поступало предложений о трансфере полузащитника Себастиана Шиманьски.  Об этом в своём телеграм-канале «Alexeev-ньюс» сообщает журналист Константин Алексеев, который ранее работал в московском клубе.

По данным Алексеева, какие-то обращения к агенту Шиманьски могли поступать, но до «Динамо» они не доходили. Журналист отмечает, что польский хавбек готов переходить только в те клубы ведущих чемпионатов, которые выступают в еврокубках. В средние клубы футболист не поедет.

Ранее о варианте в Англии для Себастиана Шиманьски рассказывал его агент.

Себастиан Шиманьски в сезоне 2021/2022 провёл за «Динамо» 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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