​«Динамо» не получало предложений по Шиманьски

В московское «Динамо» не поступало предложений о трансфере полузащитника Себастиана Шиманьски. Об этом в своём телеграм-канале «Alexeev-ньюс» сообщает журналист Константин Алексеев, который ранее работал в московском клубе.

По данным Алексеева, какие-то обращения к агенту Шиманьски могли поступать, но до «Динамо» они не доходили. Журналист отмечает, что польский хавбек готов переходить только в те клубы ведущих чемпионатов, которые выступают в еврокубках. В средние клубы футболист не поедет.

Ранее о варианте в Англии для Себастиана Шиманьски рассказывал его агент.

Себастиан Шиманьски в сезоне 2021/2022 провёл за «Динамо» 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.