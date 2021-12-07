​Хакеры не отключали камеры на «ВЭБ Арене» - есть две версии

Разбирательства инцидента, случившегося на матче ЦСКА – «Зенит», продолжается. Тогда, напомним, на секторе с активными фанатами использовалась пиротехника. При этом камеры на «ВЭБ Арене» по какой-то причине отключились, что не дало возможности точно установить виновных в правонарушениях. Полиция задержала более четырёхсот фанатов, большинство из которых не были причастны к зажиганию файеров.

Во вторник прошло заседание комитета по безопасности РФС. По его итогам глава комитета Игорь Каменской сообщил журналистам, что отключение камер из-за хакерской атаки, которое предполагали ранее, невозможно. Есть две версии: либо произошёл технический сбой, либо камеры сознательно отключил кто-то из тех, кто имел к ним доступ.

Комитет запросил у лиги и ЦСКА дополнительную информацию, в ближайшие часы должно появиться заявление.