​Агент допустил переход Инсинье в «Зенит»

Действующий контракт Лоренцо Инсинье с «Наполи» истекает в конце сезона, и ходят слухи, что форвард может отправиться в другой клуб. Месяц назад агент игрока Винченцо Пискане рассказывал, что неаполитанцы предлагают Инсинье новый трудовой договор с двукратным сокращением заработной платы.

Теперь Пискане получил вопрос о том, может ли Лоренцо Инсинье оказаться в «Зените» при поступлении из Санкт-Петербурга хорошего предложения.

«Нет ничего невозможного», - ответил Пискане «РБ Спорт», отметив, что пока что предложения из Санкт-Петербурга не было.

30-летний Лоренцо Инсинье является капитаном «Наполи». В сезоне 2021/2022 он забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в 17 матчах во всех соревнованиях.