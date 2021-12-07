Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 174 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари хочет вернуться в Россию

07 Декабря 2021 • 13:18 Комментировать

Бывший форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что хочет вернуться в чемпионат России.

11 декабря нападающий отпразднует 36-летие.

«Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России», - цитирует Ари «РБ Спорт».

Футболист отметил, что сейчас нет конкретных вариантов. Разговоры ведет агент. 

Ари также рассказал, что сейчас находится в Бразилии.

«Уже 4-5 месяцев не играл. Но уверен, что через месяц смогу показывать мой футбол. Причем не так важно, в какой команде. Я форму не потерял», - добавил нападающий.

Напомним, ранее Ари выступал за «Краснодар». Нападающий ушел из клуба летом 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ари
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
14:29 · Россия. Премьер-лига
​Мейтин прокомментировал информацию о своей отставке из-за массовых задержаний фанатов ЦСКА
14:05 · Россия. Премьер-лига
​Директор по безопасности РПЛ уходит в отставку из-за истории с фанатами ЦСКА – источник
13:18 · Россия. Премьер-лига
Ари хочет вернуться в Россию
12:46 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: Если ты ошибся, Витория может напихать
11:32 · Россия. Премьер-лига
Уилшир: Мощь «Динамо» — в молодых талантах
11:22 · Россия. Премьер-лига
Орещук уверен, что «Динамо» не продаст Шиманьски этой зимой
09:59 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Спартак» может занять первое место в группе Лиги Европы и приблизиться к топ-3 РПЛ»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Английский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Динамо»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Ерохин должен сесть на скамейку, он подводит «Зенит»
06 Декабря
21:38 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо» прибавило в устойчивости к стрессам»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Орлов уверен, что «Зенит» засудили 8
20:37 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Назначение Ваноли - самая настоящая глупость» 3
20:31 · Россия. Премьер-лига
Деятельность ЦСКА могут приостановить на 90 суток 1
20:24 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Федун — худший президент в истории российского футбола»
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты ЦСКА обсудили массовые задержания с руководством клуба 2
Все новости
Рекомендуем