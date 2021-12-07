Ари хочет вернуться в Россию

Бывший форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что хочет вернуться в чемпионат России.

11 декабря нападающий отпразднует 36-летие.

«Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России», - цитирует Ари «РБ Спорт».

Футболист отметил, что сейчас нет конкретных вариантов. Разговоры ведет агент.

Ари также рассказал, что сейчас находится в Бразилии.

«Уже 4-5 месяцев не играл. Но уверен, что через месяц смогу показывать мой футбол. Причем не так важно, в какой команде. Я форму не потерял», - добавил нападающий.

Напомним, ранее Ари выступал за «Краснодар». Нападающий ушел из клуба летом 2021 года.