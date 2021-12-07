Литвинов: Если ты ошибся, Витория может напихать

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов оценил работу главного тренера Руя Витории на тренерском мостике красно-белых.

По словам футболиста, у каждого наставника свой подход. Игрок добавил, что тренер может напихать, если футболист допустил ошибки во время матча.

«Если ты ошибся, Витория может напихать или подсказать, как исправить ситуацию.

Слухи о назначении Ваноли? Витория - профессионал. Слухи, которые распространяют СМИ, его не волнуют. Он продолжает работать и побеждать в каждом поединке», — заявил Литвинов в передаче «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24».

«Спартак» набрал в 17 поединках 23 очка и идёт девятым в таблице чемпионата России-2021/22.