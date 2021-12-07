Уилшир: Мощь «Динамо» — в молодых талантах

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил шансы бело-голубых на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

На текущий момент столичный клуб идёт вторым в турнирной таблице чемпионата России.

«Мощь этой команды — в молодых талантах. Они великолепно провели первую половину сезона. Это их момент, который нужно стараться удержать до конца сезона. Мне хотелось бы верить, что эти ребята способны обойти «Зенит» в турнирной таблице.

Сейчас для команды очень важна стабильность, потому что у «Динамо» молодой состав и иногда это чревато спадами», - цитирует Уилшира «РБ Спорт».

Ранее московский клуб на своем поле обыграл «Уфу» (2:0). В ближайшем поединке РПЛ подопечные Сандро Шварца примут «Зенит».