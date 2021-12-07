Орещук уверен, что «Динамо» не продаст Шиманьски этой зимой

Польский хавбек «Динамо» Себастиан Шиманьски попал в сферу интересов одного из английских клубов. При этом москвичи не планируют расставаться с ведущим полузащитником этой зимой. Своим мнением по этому поводу поделился бывший спортивный директор клуба Роман Орещук.

«Сейчас вряд ли отпустят. «Динамо» не хочет отпускать его в среднюю команду, это должен быть топ-клуб. До лета он точно в России», - приводит слова функционера Metaratings.ru.

В текущем сезоне чемпионата России Шиманьски сыграл в 16 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и шестью ассистами.

Поляк связан трудовыми обязательствами с москвичами до лета 2026 года. Его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.