Литвинов: «Спартак» может занять первое место в группе Лиги Европы и приблизиться к топ-3 РПЛ»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против варшавской «Легии» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. В частности, полузащитник высказался о текущем положении команды в российской Премьер-лиге.

«Спартак» может занять первое место в группе ЛЕ, а, побеждая в Сочи, мы можем подняться в РПЛ и приблизиться к первой тройке», - рассказал футболист в эфире передачи «Футбол России».

Поединок против «Легии» пройдет в Польше 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Перед заключительным туром подопечные Руя Витории занимают второе место в группе С. Победа в Варшаве гарантирует москвичам выход в плей-офф Лиги Европы.