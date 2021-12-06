​В сети появилось видео с жёстким задержанием Милевского

В сети распространилось видео, на котором известного в прошлом украинского футболиста Артёма Милевского и его агента Александра Панкова задерживают в одном из развлекательных заведений. На видео правоохранители достаточно жёстко общаются с задержанными, употребляя ненормативную лексику и угрожая физическим насилием.

«Выдали телефон на 15 минут. С нами всё в порядке», - написал Панков в «Инстаграме».

В Службе безопасности Украины опровергают свою причастность к задержанию Артёма Милевского. В сети люди предполагают, что видео является постановочным, тем более что Милевский в последнее время активно ведёт свой канал в YouTube.