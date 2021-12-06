В понедельник появилась информация о том, что «Локомотив» не собирается выкупать у «Челси» полузащитника Фаустино Анджорина. Комментарий по поводу будущего 20-летнего англичанина дал его отец и агент – Шериф Анджорин.

«Сейчас рано о чём-то говорить. Главное, чтобы Тино восстановился после травмы. Посмотрим, что будет дальше», - рассказал Шериф Анджорин корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Ольге Ермаковой.

В девяти матчах за «Локомотив» Фаустино Анджорин забил один раз – «Марселю» в Лиге Европы. С начала ноября полузащитник находится в лазарете. Вернуться на поле он сможет только во второй части сезона.