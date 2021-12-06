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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» вернёт Анджорина в «Челси»

06 Декабря 2021 • 14:30 Комментировать

«Локомотив» не станет выкупать права на полузащитника Фаустино Анджорина. По завершению срока аренды в конце сезона англичанин вернётся в «Челси». Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!».

После перехода в «Локомотив» Фаустино Анджорин успел провести 9 матчей. В них 20-летний игрок отметился одним забитым голом, поразив ворота «Марселя» в матче Лиги Европы.

В последний раз Фаустино Анджорин играл за «Локомотив» в конце октября. Затем футболист получил травму, от которой сейчас восстанавливается.

Добавим, что после семнадцати туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Челси Фаустино Анджорин
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