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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Один из лидеров «Зенита» близок к трансферу в АПЛ

06 Декабря 2021 • 12:28 Комментировать (1)

Иранский форвард Сердар Азмун может уйти из петербургского «Зенита» в грядущее трансферное окно. Как стало известно журналистам Todofichajes, подписать 26-летнего голеадора желает «Эвертон».

Мерсисайдцы считаются главными претендентами на Азмуна. «Ириски» нацелились на футболиста «Зенита» из-за возможного расставания со своими лидерами атаки. Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин могут покинуть клуб в январе.

Если верить источнику, переговоры ведутся в положительном ключе. Похоже, сделка будет закрыта этой зимой.

Действующий контракт Азмуна с чемпионом РПЛ рассчитан до окончания текущего сезона. В связи с этим «Эвертону» придется выплатить за трансфер денежную компенсацию.

Азмун оценил результат «Зенита» в Лиге чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Эвертон Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Валерий Валерий
06 Декабря 2021 в 13:49
Ну не могу я поверить что он перейдет куда то в топ клуб...он столько моментов запарывает 100%ых....в клуб борющийся за выживание может быть...но те нужных денег за него не дадут.
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