Один из лидеров «Зенита» близок к трансферу в АПЛ

Иранский форвард Сердар Азмун может уйти из петербургского «Зенита» в грядущее трансферное окно. Как стало известно журналистам Todofichajes, подписать 26-летнего голеадора желает «Эвертон».
Мерсисайдцы считаются главными претендентами на Азмуна. «Ириски» нацелились на футболиста «Зенита» из-за возможного расставания со своими лидерами атаки. Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин могут покинуть клуб в январе.
Если верить источнику, переговоры ведутся в положительном ключе. Похоже, сделка будет закрыта этой зимой.
Действующий контракт Азмуна с чемпионом РПЛ рассчитан до окончания текущего сезона. В связи с этим «Эвертону» придется выплатить за трансфер денежную компенсацию.
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