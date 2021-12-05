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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Николича оценил вероятность возвращения тренера в «Локомотив»

05 Декабря 2021 • 20:32 Комментировать
Локомотив Москва
...
Уфа
12.12 19:00

Агент Деян Йоксимович поговорил о потенциальном возвращении в «Локомотив» его клиента, тренера Марко Николича. Сербский специалист ушел из клуба два месяца назад под давлением нового руководства «железнодорожников». Но у его сменщика Маркуса Гисдоля ничего не получается, а команда терпит поражение за поражением.

- Возвращение Николича ближайшей зимой осуществить очень сложно, - заявил представитель тренера «РБ-Спорту».

Также Йоксимович не исключает, что 42-летний Николич вернется в Россию, но в другую команду, так как за 16 месяцев работы в РПЛ наставник полюбил страну. Тем не менее, он не станет отказываться от предложения из чемпионатов топ-5, если оно поступит.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Деян Йоксимович Марко Николич
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