Агент Николича оценил вероятность возвращения тренера в «Локомотив»

Агент Деян Йоксимович поговорил о потенциальном возвращении в «Локомотив» его клиента, тренера Марко Николича. Сербский специалист ушел из клуба два месяца назад под давлением нового руководства «железнодорожников». Но у его сменщика Маркуса Гисдоля ничего не получается, а команда терпит поражение за поражением.

- Возвращение Николича ближайшей зимой осуществить очень сложно, - заявил представитель тренера «РБ-Спорту».

Также Йоксимович не исключает, что 42-летний Николич вернется в Россию, но в другую команду, так как за 16 месяцев работы в РПЛ наставник полюбил страну. Тем не менее, он не станет отказываться от предложения из чемпионатов топ-5, если оно поступит.