Слуцкий резко прокомментировал игру Кварацхелии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча с «Нижним Новгородом» (1:2). Его команда получила пенальти в свои ворота уже на первой минуте, а второй гол «не вытекал из логики игры», - заявил тренер после матча.

Не обошел стороной Слуцкий и швыряние перчаток в сторону скамейки запасных со стороны Хвичи Кварацхелии. Он так поступил после замены в начале второго тайма.

- Его действия на футбольном поле предполагали замену еще в перерыве, - отметил наставник.

Добавим, что грузинский легионер был лидером команды в прошлом сезоне, но никак не выйдет на недавний уровень.