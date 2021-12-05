«Нижний Новгород» выбрался из зоны вылета, одолев «Рубин»

В матче 17-го тура РПЛ «Рубин» не смог удачно сыграть против «Нижнего Новгорода». Команда Александра Кержакова повела в счёте, уже на 15-й секунде получив право пробить 11-метровый. Отыграться казанцы смогли после добивания Андреса Дрейера, но соперник снова изменил счет на табло после удара Николая Калинского и его же добивания. «Рубин» до конца пытался отвоевать ничью, но не смог.

Этот успех позволил нижегородцам уйти из зоны вылета.