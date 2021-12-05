«Нижний Новгород» выбрался из зоны вылета, одолев «Рубин»

В матче 17-го тура РПЛ «Рубин» не смог удачно сыграть против «Нижнего Новгорода». Команда Александра Кержакова повела в счёте, уже на 15-й секунде получив право пробить 11-метровый. Отыграться казанцы смогли после добивания Андреса Дрейера, но соперник снова изменил счет на табло после удара Николая Калинского и его же добивания. «Рубин» до конца пытался отвоевать ничью, но не смог.
Этот успех позволил нижегородцам уйти из зоны вылета.
Протокол игры
|Нижний Новгород
|2:1
|Рубин
|(1:0) Калинский Николай 2'
|28' Дрейер Андерс (1:1)
|(2:1) Калинский Николай 41'
Нигматуллин Артур • Кечкеш Акош • Масоэро Лукас • Гоцук Кирилл • Козлов Алексей • Калинский Николай • Каккоев Никита 46' ( Горбунов Игорь ( 46') • Юлдошев Иброгимхалил • Шарипов Альберт • Сулейманов Тимур • Балай Беким
Запасные: Миладинович Иван • Сапета Александр • Анисимов Артур • Синицын Андрей • Косарев Кирилл • Ткачук Денис • Пенчиков Даниил
Дюпин Юрий • Зотов Георгий • 40'Талби Монтассар • Уремович Филип • Зуев Александр • Дрейер Андерс • Хакшабанович Сеад • Абильдгор Оливер • Ин-Бом Хван • 78'Кварацхелия Хвича 51' 52' ( Бакаев Солтмурад ( 52') • Онугха Герман 64' ( Деспотович Джордже ( 64')
Запасные: Савицкий Иван • Городовой Алексей • Игнатьев Иван • Медведев Никита • Мусаев Леон • Суриков Степан
05 декабря. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).