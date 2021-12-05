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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Нижний Новгород» выбрался из зоны вылета, одолев «Рубин»

05 Декабря 2021 • 18:24 Комментировать
Нижний Новгород
2:1
Рубин
окончен

В матче 17-го тура РПЛ «Рубин» не смог удачно сыграть против «Нижнего Новгорода». Команда Александра Кержакова повела в счёте, уже на 15-й секунде получив право пробить 11-метровый. Отыграться казанцы смогли после добивания Андреса Дрейера, но соперник снова изменил счет на табло после удара Николая Калинского и его же добивания. «Рубин» до конца пытался отвоевать ничью, но не смог.

Этот успех позволил нижегородцам уйти из зоны вылета.

Протокол игры  
Нижний Новгород 2:1 Рубин
(1:0) Калинский Николай 2'    
    28' Дрейер Андерс (1:1)
(2:1) Калинский Николай 41'    
Нигматуллин Артур Кечкеш Акош Масоэро Лукас Гоцук Кирилл Козлов Алексей Калинский Николай Каккоев Никита   46' (Горбунов Игорь (   46') Юлдошев Иброгимхалил Шарипов Альберт Сулейманов Тимур Балай Беким
Запасные: Миладинович Иван Сапета Александр Анисимов Артур Синицын Андрей Косарев Кирилл Ткачук Денис Пенчиков Даниил
Дюпин Юрий Зотов Георгий   40' Талби Монтассар Уремович Филип Зуев Александр Дрейер Андерс Хакшабанович Сеад Абильдгор Оливер Ин-Бом Хван   78' Кварацхелия Хвича   51'   52' (Бакаев Солтмурад (   52') Онугха Герман   64' (Деспотович Джордже (   64')
Запасные: Савицкий Иван Городовой Алексей Игнатьев Иван Медведев Никита Мусаев Леон Суриков Степан
05 декабря. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

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